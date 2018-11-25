"Минчанка" победила "Ленинградку" в чемпионате России по волейболу

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третьем туре чемпионата России по волейболу "Минчанка" обыграла "Ленинградку" в домашнем матче со счетом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче в спорткомплексе "Уручье" белорусская команда после долгого перерыва вновь выступила перед родными болельщиками и постаралась показать яркую игру, несмотря на отсутствие двух ведущих игроков из-за травм.

Наиболее упорной получилась вторая партия матча. Волейболистки "Ленинградки" вели 18:17, но на подаче Екатерины Сокольчик проиграли несколько важных очков. Под занавес сета несколько ошибок на приеме и нападении допустила "Минчанка" - 24:24, но удар в аут нападающей гостей позволил хозяевам площадки праздновать успех. Белорусская команда в этой игре уверенно действовала на блоке и в защите.

Третий тур российского чемпионата стартовал сегодня встречей команды "Сахалин" и "Динамо-Метара". Островитянки победили со счетом 3:1 (25:20, 24:26, 28:26, 25:13).

После трех туров суперлиги в активе белорусской команды четыре очка.

Следующий матч в чемпионате России по волейболу среди женских команд "Минчанка" сыграет на выезде 1 декабря против екатеринбургской "Уралочки". Цвета этого именитого клуба защищают две белоруски Анна Климец и Анастасия Гарелик.-0-