20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка" подтвердила участие в российской волейбольной суперлиге в следующем сезоне, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель ВК "Минск" Александр Мишин, в структуру которого входит команда.

"Письмо соответствующего содержания было направлено руководству Всероссийской федерации волейбола. Мы всерьез настроены выступать в суперлиге, это хорошая школа для белорусских игроков, которые получают возможность обрести опыт в конкуренции с лучшими волейболистками мира. Теперь ждем ответа от российской стороны", - отметил Александр Мишин.

Ожидается, что чемпионат России-2020/2021 начнется в двадцатых числах сентября, а закончится в начале апреля. В сезоне-2019/2020 чемпионаты России среди мужских и женских команд из-за пандемии коронавируса были завершены досрочно.-0-