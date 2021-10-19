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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка" снялась с розыгрыша Кубка России по волейболу. Такая информация размещена в официальном аккаунте клуба, сообщает БЕЛТА.
"В связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией было принято решение о снятии "Минчанки" с розыгрыша Кубка России. Команда будет готовиться к играм Суперлиги", - говорится в сообщении.
Следующую встречу в рамках чемпионата России белорусская команда проведет 31 октября против подмосковной дружины "Заречье-Одинцово".-0-