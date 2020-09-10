"Минчанка" уступила "Липецку" в стартовом матче предварительного этапа Кубка России

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанка" уступила "Липецку" в стартовом матче предварительного тура Кубка России на тай-брейке - 2:3 (28:26, 31:29, 16:25, 21:25, 12:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С большим трудом выиграв две партии минская команде не смогла удержать преимущество и в остальных трех сетах верх брали волейболистки "Липецка". Российская дружина превзошла белорусок в атаке. Удачливей девушки из Липецка были и на приеме. У "Минчанки" лучше работал блок. Но для итогового успеха многократным чемпионкам Беларуси этого оказалось недостаточно. В концовке встречи соперницы выглядели несколько свежее белорусок и заслуженно праздновали успех.

11 сентября "Минчанка" сыграет поединок против "Тулицы" из Тульской области. В субботу, 12 сентября подопечные Станислава Саликова померятся силами с нижегородской "Спартой", а в заключительный день турнира сразятся с "ЮЗГУ-Атомом" из Курска. Для того чтобы попасть в полуфинал Кубка России белорускам нужно финишировать в своей группе не ниже второго места.-0-