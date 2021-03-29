"Минчанка" уступила "Уралочке-НТМК" в поединке "Финала шести" российской волейбольной суперлиги

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в стартовом матче "Финала шести" российской суперлиги со счетом 1:3 (21:25, 25:20, 21:25, 22:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанки дали бой именитой дружине под руководством легендарного тренера Николая Карполя, однако вынуждены были признать поражение. В первом сете "Уралочка-НТМК" очень быстро добилась комфортного преимущества. Белорусские волейболистки делали все для того, чтобы догнать соперниц, но екатеринбургская команда в ключевых эпизодах не ошибалась и повела в счете по партиям.

Во втором сете "Минчанка" действовала куда более уверенно. Отметим игру в атаке Маргариты Степаненко, которая вышла на площадку в конце первой партии вместо Виктории Секретовой и отлично показала себя в атаке. Также хорошо себя зарекомендовали на данном отрезке матча Татьяна Маркевич и Надежда Смирнова.

Увы, развить успех у "Минчанки" не получилось. Оставшиеся две партии прошли примерно по одному сценарию. "Уралочке-НТМК" удавалось захватить преимущество в несколько очков. Подопечные Станислава Саликова делали все возможное, чтобы догнать соперниц, но в решающие моменты Николай Карполь находил слова для игроков клуба из Екатеринбурга, и те не позволяли белорускам добиться успеха.

В рядах "Уралочки-НТМК" стоит отметить полезные действия белорусской волейболистки Веры Костючик, которая заработала несколько важных очков для своей дружины.

Следующий матч "Финала шести" "Минчанка" проведет 31 марта против звездного московского "Динамо".-0-