29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минчанке" засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России по волейболу из-за неявки на игру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.

Решение было принято Всероссийской федерацией волейбола после получения письма от руководства клуба из Ленинградской области, в котором говорилось о том, что свободных дат в соревновательном календаре "Ленинградки" на сезон 2020/2021 для проведения матча против "Минчанки" нет.

Матч должен был состояться в Санкт-Петербурге 27 сентября. Однако из-за нахождения минской дружины на карантине после положительного теста на COVID-19 у одного из игроков подопечные Станислава Саликова остались дома. Вместе с тем матч четвертого тура против нижегородской "Спарты", назначенный на 3 октября, будет перенесен и состоится позже.

"Минчанка" 22 сентября сообщила, что команда вынуждена уйти на 14-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного из игроков. В данный момент все тесты на COVID-19 в команде отрицательные, но для выхода из карантина команде нужно иметь три отрицательных теста подряд.-0-