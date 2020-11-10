Министерства и вузы уделяют большое внимание вовлечению студентов в спорт - Барауля

10 ноября, Минск /Ирина Денисович - БЕЛТА/. Министерства и вузы уделяют большое внимание вовлечению студентов в спорт. Об этом на подведении итогов Республиканской универсиады - 2019 заявил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вовлечению студентов в занятия спортом уделяется большое внимание как в вузах, так и со стороны Министерства образования, Министерства спорта и туризма, а также Белорусской ассоциации студенческого спорта. Поэтому здоровый образ жизни и занятия спортом являются одними из приоритетов", - отметил Александр Барауля.

Он поблагодарил организаторов, прежде всего Министерство образования, Белорусскую ассоциацию студенческого спорта, за то, что они вкладывают значительные усилия, проводя такие универсиады. "Это является большим подспорьем и в популяризации различных видов спорта, и в развитии и подготовке спортсменов, в том числе национальных сборных. В дальнейшем Универсиада должна развиваться, набирать темп и выходить на более серьезный уровень", - заявил замминистра.

Кроме того, он акцентировал внимание, что победа в подобных соревнованиях может стать толчком для дальнейшего развития молодых спортсменов. "Многие из этих ребят играют в командах не только своих университетов, но и стоят уже на заметке в национальных сборных. Поэтому эти состязания являются одним из путей, как туда попасть", - сказал Александр Барауля.

По словам председателя Белорусской ассоциации студенческого спорта Александра Богдановича, вопросы развития этого направления и его популяризации регулярно обсуждают представители ведущих вузов страны. "Мы хотим вносить что-то новое, поощряем, как можем, проводим разные турниры. Например, вручаем призы "За волю к победе", "За самую лучшую технику". Кроме того, к Международному дню студенческого спорта организовали онлайн-турниры среди студентов по киберспортивной дисциплине FIFA и шахматам. Видим, какой отклик идет от студентов, держим руку на пульсе, чтобы чувствовать, что нужно нашей молодежи", - подчеркнул он.

Церемония награждения состоялась сегодня в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. В ней приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, заместитель министра образования Александр Кадлубай. Они пожелали спортсменам дальнейших успехов, наградили памятными подарками победителей и призеров Универсиады-2019. После церемонии прошла финальная игра Республиканской студенческой баскетбольной лиги - 2020 среди мужских команд.-0-