Министр спорта о первой медали Беларуси на ОИ-2022: серебро Смольского с золотым отливом

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в эфире проекта БЕЛТА "В теме" прокомментировал результат биатлониста Антона Смольского, завоевавшего серебро в олимпийской индивидуальной гонке.

"Успех Смольского - это в первую очередь заслуга самого спортсмена, его упорные тренировки, характер, целеустремленность и правильный подход. Но в то же время это результат системной работы целого коллектива - и тренерского состава, и смазчиков лыж, и специалистов Центра олимпийской подготовки. Нельзя не отметить наставников на ранней стадии карьеры Антона, которые поставили его на лыжи и влюбили в этот вид спорта, родителей, которые поддерживали сына на всем его пути. И даже болельщики, которые болели и переживали, тоже внесли свою лепту в эту медаль", - отметил министр.

Сергей Ковальчук также обратил внимание на то, что Игры в Пекине проходят в необычных условиях, и коронавирусные ограничения оказывают большое влияние на качество тренировочного процесса. "Раз сложилась такая ситуация, нам необходимо под нее подстроиться. Уверен, что китайские организаторы делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы сберечь здоровье спортсменов. Эта Олимпиада особенная, поэтому можно смело сказать, что серебряная медаль Антона с золотым отливом, учитывая все эти ограничения и окружающие условия".-0-

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