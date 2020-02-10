Минск 14-15 февраля примет конференцию Европейской федерации триатлона

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентская конференция Европейской федерации триатлона состоится 14-15 февраля в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации триатлона.

Участники мероприятия - президенты национальных федераций триатлона европейских государств. Заявки уже подали 76 делегатов из 38 стран. Программа включает в себя заседание исполкома и комитета по развитию Европейской федерации триатлона.

На конференции будут подведены итоги прошлого сезона, рассмотрены планы на будущее, состоится награждение лучших спортсменов, судей и организаторов по результатам 2019 года. Белорусская федерация триатлона номинирована на звание лучшей развивающейся федерации. -0-