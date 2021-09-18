Минск, Гомель и Гродно примут первые матчи 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами сегодня откроется 33-й чемпионат Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке нового первенства действующий чемпион страны оршанский "Витэн" сыграет в Минске против столичного "Динамо-БНТУ". Бронзовый призер прошлого чемпионата гомельский БЧ примет на своей арене минский клуб "Охрана-Динамо", а в Гродно местная команда "УВД-Динамо" встретится с гостями из "Минска".

Завтра состоится еще два матча стартового тура. В Бресте клуб "Первый регион" будет соперничать со светлогорским ЦКК, а спортсмены "Лиды" примут "Борисов-900". В последнем поединке этого тура 20 сентября обладатель серебряных медалей гомельский ВРЗ сыграет в минском спорткомплексе "Уручье" со "Столицей".

На первом этапе чемпионата страны 13 команд премьер-лиги проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.

В прошлом сезоне "Витэн" в финальной серии за золото обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзовые награды гомельский БЧ взял верх над "Столицей". Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Витэна" - пять титулов, у "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".

Новый сезон в белорусском мини-футболе по традиции открылся матчем за Суперкубок. Неделю назад в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" обладатели Кубка страны спортсмены ВРЗ уверенно победили чемпиона оршанский "Витэн" со счетом 7:3, впервые выиграв этот трофей. Три предыдущих сезона подряд Суперкубок завоевывал "Витэн". Ранее его обладателями дважды становились спортсмены "Лидсельмаша", по разу выигрывали минские клубы МАПИД, "Дорожник" и "Столица".-0-