"Минск" и "Дорожник" победили на старте 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки 1/8 финала проходят сегодня на чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом ФК "Минск" уверенно переиграл на своей площадке светлогорский ЦКК со счетом 5:1. В первом тайме хозяева трижды поразили ворота гостей, не пропустив ни одного мяча. После перерыва минчане отличились еще два раза, на что соперники ответили одним голом.

Во втором сегодняшнем матче аутсайдер чемпионата "Щучин" уступил минскому "Дорожнику", который занял пятое место в регулярном чемпионате, - 4:7 (1:3).

Позже столичное "Динамо-БНТУ" встретится с гостями из "Борисова-900", а в Гродно местное "УВД-Динамо" сыграет с "Охраной-Динамо" из Минска.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал должны состояться 17 мая.

Победители двухраундовых дуэлей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими с первого по четвертое места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), "Витэн" (Орша), "Столица" (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.-0-