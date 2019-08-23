Минск и Могилев примут первые матчи 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоятся первые матчи 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи", претендующие на место в призовой тройке, примут гостей из "Слуцка". В Могилеве один из аутсайдеров турнира "Дняпро" постарается пополнить свой очковый запас в игре с "Минском".

В субботу, 24 августа, лидер первенства брестское "Динамо" сыграет дома с минским "Энергетиком-БГУ", который не выигрывает уже в трех турах кряду. В этот же день "Витебск" на своей арене встретится с гродненским "Неманом".

Еще три поединка состоятся 25 августа. Идущий вторым БАТЭ на поле "Борисов-Арены" проэкзаменует мозырскую "Славию", занимающий третье место "Шахтер" в Солигорске примет гостей из "Гомеля", а в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" постарается прервать серию из четырех неудачных встреч в матче с "Городеей", которая в прошлом туре неожиданно переиграла минское "Динамо".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 42 очка (17 матчей), БАТЭ - 40 (16), "Шахтер" - 37 (16). Замыкает турнирную таблицу минское "Торпедо", завершившее сезон из-за финансовых проблем, на 15-й позиции "Дняпро", у которого 10 очков, на 4 балла больше у футболистов "Гомеля".-0-