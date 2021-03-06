Минск и Жодино примут первые четвертьфиналы Кубка Беларуси по футболу

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня состоятся два стартовых поединка четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Минска" сыграют на своем поле с "Ислочью" из Минского района (начало в 14.30; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Во втором матче жодинское "Торпедо-БелАЗ" примет на своем стадионе представителя первой лиги национального первенства дзержинский "Арсенал" (начало в 16.30).

Еще две встречи четвертьфинальной стадии состоятся в воскресенье, 7 марта. Нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ на поле ФК "Минск" сыграет с "Витебском", а чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" у себя дома примет гостей из гродненского "Немана".

Ответные поединки за выход в полуфинал 30-го кубкового розыгрыша пройдут 6 и 7 апреля.-0-