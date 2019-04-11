Минск является комфортной площадкой для международных спортивных турниров - эксперт

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск является удобной площадкой для проведения международных спортивных турниров. Такое мнение сегодня журналистам во время круглого стола на тему "Импульсы больших спортивных мероприятий для устойчивого развития города и региона" высказал эксперт университета Лозанны Свен Даниэль Вольфе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спортивные объекты в Минске находятся в отличном состоянии к Европейским играм. Больше всего впечатлил своей архитектурой стадион "Динамо". Его вместимость рассчитана разумно, после июньского форума он будет пользоваться популярностью. Минск - удобная площадка для проведения различных международных спортивных турниров. Моя цель - поделиться опытом и сделать так, чтобы ошибок при проведении соревнований было как можно меньше. Думаю, для Беларуси это не последние крупные состязания", - сказал Свен Даниэль Вольфе.

Он также подчеркнул, что безвизовый режим на время II Европейских игр - хорошая возможность привлечь туристов.

Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов рассказал, что после Европейских игр останется большое наследие. "Город сейчас серьезно модернизируется. Состязания пройдут, а инфраструктура и все улучшения останутся. Это все делается для людей. К тому же должно сработать сарафанное радио, мы будем ждать поток туристов после спортивного форума", - добавил он.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. В их программе соревнования по 15 видам спорта. Будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-