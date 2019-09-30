"Минск" лидирует после трех туров чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

Фото Белорусской федерации хоккея на траве
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб "Минск" занимает первое место после третьего тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На счету столичного клуба пять викторий и одна ничья. Всего за три тура "Минск" набрал 16 баллов. На второй позиции расположился брестский "Строитель", который оказался сильнее своих оппонентов в четырех играх, свел вничью одну встречу и уступил в одном поединке. На счету брестчан - 13 очков. Замыкает тройку лидеров "Гомель" (6 баллов).
Следующий тур пройдет 4-5 октября.-0-