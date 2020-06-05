"Минск" обыграл смолевичскую "Викторию" на возобновившемся чемпионате Беларуси по хоккею на траве

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда ХК "Минск" обыграла смолевичскую "Викторию" со счетом 4:2 в матче 5-го тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир возобновился после взятой в апреле вынужденной паузы в связи с пандемией коронавируса. Минчанки по ходу поединка контролировали ситуацию и заслуженно отпраздновали победу благодаря хет-трику Крестины Попко. Еще одно взятие ворот "Виктории" записала на свой счет Карина Мигунова. В рядах смолевичской команды отличились Диана Батюкова, реализовавшая штрафной бросок, и Юлия Михейчик, установившая окончательный счет встречи.

В еще одном матче тура ХК "Текстильщик-БарГУ" (Барановичи) нанес поражение столичной дружине СДЮШОР ХК "Минск" - 4:0. Свой голевой счет пополнили игроки барановичской команды Ольга Приступа, Дарья Токарик, а также ставшая автором дубля Алина Шкиря.

Завтра, 6 июня, командам предстоит вновь сыграть друг против друга на площадке в Центральном детском парке им.М.Горького. Матч СДЮШОР ХК "Минск" - ХК "Текстильщик-БарГУ" начнется в 10.00, а ХК "Минск" и МОК "Виктория" (Смолевичи) стартуют в 13.30.

Дружинам, участвующим в чемпионате страны, осталось сыграть шесть туров, после чего четыре лучшие из них будет ждать серия плей-офф. В полуфинале для выхода в следующий раунд состязаний нужно будет одержать две победы, а в финальной серии - три.-0-