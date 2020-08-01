"Минск" обыграл "Строитель" в первом финальном матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК "Минск" обыграл брестский "Строитель" в первом матче финальной серии за золотые медали чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. Игра в столичном парке им.Горького завершилась в пользу подопечных Сергея Дроздова со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане с первых минут обозначили серьезность своих намерений. Брестчане сделали акцент на контратакующей игре, время от времени беспокоя хозяев площадки острыми выпадами. Особенно им удалось заставить понервничать болельщиков "Минска" во второй четверти поединка. Но ближе к финалу встречи преимущество окончательно перешло к столичной дружине, отпраздновавшей заслуженный успех.

В рядах минчан отличились Владислав Белоусов, Иван Луцевич и Владислав Кочкин. У брестчан единственное взятие ворот на свой счет записал Станислав Левкин.

Второй матч в серии до трех побед команды проведут завтра в Минске. Ответные поединки намечены на 5-6 августа в Бресте. Если по их итогам не станет известен обладатель золотых наград чемпионата страны, судьба медалей решится поединком в столице 8 августа.-0-