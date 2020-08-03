"Минск" обыграл "Текстильщик-БарГУ" в Кубке Беларуси по хоккею на траве среди женщин

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистки "Минска" обыграли барановичский "Текстильщик-БарГУ" в матче Кубка Беларуси по хоккею на траве со счетом 6:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Барановичские хоккеистки первыми открыли счет - на второй минуте поединка отличилась Алина Шкиря. Однако для итогового успеха этого оказалось мало. По голевому дублю на свой счет записали минчанки Виктория Сидорова и Наталья Штин, а также отличились Ольга Куровская и Анастасия Сыс. Защитница "Текстильщика-БарГУ" Анастасия Павловец сократила разницу в счете, но большего команде Георгия Бельского добиться не удалось.

Завтра "Минску" предстоит встреча с гродненским "Ритмом", который сегодня в вечерней части состязаний сразится с "Викторией" из Смолевичей.

Поединки третьего тура Кубка Беларуси пройдут в Барановичах на стадионе "Дубово-спорт" 5 августа. -0-