"Минск" победил на международном турнире по индорхоккею в Праге

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская команды "Минск" по индорхоккею победили на международном турнире Pragochema Cup 2018 в Праге, сообщили корреспондент БЕЛТА в Белорусской федерации этого вида спорта.

На групповом этапе турнира, который проводился уже в 52-й раз, мужская дружина заняла первое место. В полуфинальной игре минчане встретились с австрийской командой WAC и добились успеха со счетом 7:4. Во втором полуфинале украинский ОКС-ШВСМ были сильнее австрийского "Навакса" - 3:2. В финале минчане добились победы над соперниками из Украины - 7:4.

Турнир среди женских команд проходил по круговой системе. В пяти матчах "Минск" одержал пять побед. Решающей стала встреча с австрийским "Наваксом", которая завершилась о счетом 1:0 в пользу белорусской команды.

В декабре ХК "Минск" стартует в чемпионате Беларуси по индорхоккею. Молодежные сборные Беларуси в январе 2019 года сыграют в чемпионате Европы в сильнейших лигах.-0-