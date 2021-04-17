"Минск" победил "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали победу над гродненским "Неманом" в гостевом поединке чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Гродно, минчане забили по мячу в каждом тайме: сначала отличился Михаэль Лопес, а затем гол забил Егор Богомольский - 2:0.

Ранее футболисты брестского "Динамо" с таким же результатом обыграли в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ". На 15-й минуте игры счет открыл Павел Седько, а в начале второй половины Александр Шестюк забил второй мяч.

Позже лидер первенства солигорский "Шахтер" сыграет у себя дома со "Славией", а в Борисове БАТЭ примет "Энергетик-БГУ".

Вчера футболисты "Ислочи" из Минского района разгромили в гостях речицкий "Спутник" со счетом 5:1, а "Витебск" и "Слуцк" разошлись миром - 0:0.

Завершится этот тур 18 апреля матчами "Динамо" (Минск) - "Гомель" и "Рух" - "Сморгонь".

Положение команд: "Шахтер" - 12 очков, "Динамо" (Брест) - 11, "Ислочь" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, БАТЭ - 8, "Минск" - 8, "Гомель" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Витебск" - 6, "Минск" - 5, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет Андрей Соловей ("Гомель"), забивший 5 мячей.-0-