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"Минск" победил в первом туре Кубка Содружества по хоккею на траве

Спорт 22.04.2019 | 10:33
Во время матча "Минск" - ОКС-ШВСМ. Фото Белорусской федерации хоккея на траве
Во время матча "Минск" - ОКС-ШВСМ. Фото Белорусской федерации хоккея на траве

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Минска" победили в первом туре Х Кубка Содружества по хоккею на траве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Первый тур прошел в Минске 19-21 апреля. Благодаря победам во всех матчах минчане ко второму туру подходят с максимальным количеством очков - 9. Второе место занимают дебютанты турнира - ХК "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. Команда не смогла обыграть хозяев тура, а над украинским клубом ОКС-ШВСМ (Винница) российские спортсмены одержали победу в серии буллитов - 5 баллов. На счету атлетов из Украины - 3 очка. На 4-м месте списка находится брестский "Строитель" (0 баллов).

Традиционно Кубок Содружества проводится в два этапа. Второй тур соревнований пройдет 9-11 августа в Бресте и будет посвящен 1000-летию города над Бугом.

Первым обладателем почетного трофея стал брестский "Строитель", затем два года подряд победителем был украинский клуб "Олимпия-Колос". С 2013 по 2017 год первое место занимал российский клуб "Динамо-Электросталь". В прошлом году обладателем Кубка стал "Минск".

Х Кубок Содружества проводится при поддержке Европейской федерации хоккея на траве.-0-

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Минск, турнир, хоккей на траве
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