Минск примет этап Европейской женской баскетбольной лиги

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня стартует очередной этап соревнований команд группы В розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче баскетболистки "Цмокi-Мiнск" сыграют с российским клубом "Ника" из Сыктывкара. Завтра "Цмокi" встретятся с литовским "Кибиркштисом" из Вильнюса, "Ника" будет соперничать с гродненской "Олимпией", а лидеры белорусского чемпионата спортсменки "Горизонта" сыграют с латвийским ТТТ из Риги.

В новом сезоне в этой предварительной группе EWBL пока играли только белорусские команды. Баскетболистки "Горизонта" одержали две виктории, разгромив "Цмокi" - 82:43 и "Олимпию" - 68:54. Кроме того, "Цмокi-Мiнск" взяли верх над "Олимпией" с перевесом всего в три очка - 88:85. Кроме них здесь планируют сыграть российский "Ростов" и "Динамо" из Новосибирска.

В группе А выступят латвийская "Лиепая", украинский "Прометей" из Каменского, нидерландский "Амстердам", чешская "Острава", словацкие "Кошице" и "Пьештяни".-0-