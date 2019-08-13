13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года в суперлиге, сообщил в Национальном олимпийском комитете Беларуси президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неоднократно заявлял, что стадион "Динамо" после реконструкции является одним из лучших в Европе для легкой атлетики, поэтому Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла решение доверить Белорусской федерации легкой атлетики проведение командного чемпионата Европы в 2021 году в суперлиге", - рассказал Свен Арне Хансен.

Вадим Девятовский, комментируя решения Европейской легкоатлетической ассоциации, подчеркнул важность очередного крупного старта в Беларуси. "Последние старты, которые проведены в Минске, предстоящий исторический матч с США убедили наших партнеров, что Беларусь способна принимать самые крупные турниры. В присутствии Свена Арне Хансена, министра спорта и туризма Сергея Ковальчука хочу заверить, что белорусские легкоатлеты постараются показать высокий результат в суперлиге командного чемпионата Европы в 2021 году", - отметил председатель БФЛА.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук подчеркнул, что сборная по легкой атлетике является одной из ведущих в стране и последние результаты позволяют спокойно готовиться к более крупным стартам. "На завершившемся командном чемпионате Европы в Норвегии в первой лиге белорусы заняли второе место. Это неплохой результат, но надо учесть все ошибки, провести серьезный анализ и двигаться далее, уверенно выступать на следующих крупных стартах", - сказал он.

На командном чемпионате Европы по легкой атлетике в первой лиге в норвежском Саннесе белорусская команда заняла второе место, победив в семи видах программы.

Белорусские легкоатлеты стали вторыми на командном ЧЕ в Норвегии в первой лиге Во время турнира на первую ступень пьедестала почета поднимались Виталий Парахонько, Дарья Борисевич, Алена Дубицкая, Татьяна Холодович, Анастасия Мирончик-Иванова, Карина Таранда и Ирина Жук.

Ранее сборная Беларуси по легкой атлетике выступала в суперлиге командного чемпионата Европы в 2013, 2015 и 2017 годах.-0-

Фото Дениса Костюченко

Десять белорусских атлетов вошли в состав команды Европы на матч с США Легкоатлетический матч США - Европа пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов.