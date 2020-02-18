Минск примет матчи финального этапа Молодежной лиги чемпионата России по волейболу

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская столица примет матчи первого круга финального этапа Молодежной лиги открытого чемпионата России по волейболу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе волейбольного клуба "Минск".

Матчи турнира пройдут 2-8 марта на "Чижовка-Арене". Помимо "Минчанки-2" участниками состязаний станут "Динамо-Казань-УОР", "Динамо-2" (Москва), "Подмосковье", "Протон-2" (Саратов), "Динамо-Метар-2" (Челябинск).

Второй круг финального этапа с 16 по 22 марта пройдет в Казани. "Минчанка-2" уверенно завершила предварительный раунд на первом месте в турнирной таблице, потерпев лишь одно поражение в текущем сезоне.-0-