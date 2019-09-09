Минск принимает матч сильнейших легкоатлетов Европы и США

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе "Динамо" сегодня откроется легкоатлетический матч Европа - США. Соревнования стартуют в 19.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США Глава государства отметил, что в свое время просил руководителя Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ доверить Беларуси проведение этих состязаний.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступит по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро.

Накануне старта атлеты провели тренировки на динамовской арене и отметили, что минский стадион отвечает самым высоким требованиям. Двукратная олимпийская чемпионка по метанию диска хорватка Сандра Перкович сказала, что впервые приехала в Минск и восхищена великолепными условиями, созданными белорусами. Ей понравилось все - отель, еда и отличный удивительный стадион. По ее мнению, это будет особенный матч, в котором европейские и американские атлеты будут стремиться к победе и проверить себя перед главным стартом сезона - чемпионатом мира, который стартует в Дохе 27 сентября.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину американка Бритни Ривз также впечатлена минской ареной и всем антуражем вокруг матча. Она считает, что обе команды очень сильны и трудно сказать, кто выиграет, но все спортсмены постараются проявить свои лучшие качества и порадовать зрителей настоящим спортивным шоу.

Один из белорусских представителей в команде Европы прыгун в высоту Дмитрий Набоков подчеркнул, что перед своими болельщиками он очень хочет показать хороший результат в конкуренции с сильными соперниками. Чемпионка Европы по метанию копья белоруска Татьяна Холодович также готовится выступить на высоком уровне, хотя к пику формы планирует подойти непосредственно к мировому первенству. Она считает, что белорусским любителям спорта очень интересно будет понаблюдать за противостоянием ведущих атлетов Европы и США, ведь в составах команд много триумфаторов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Так что ожидается очень яркое и захватывающее зрелище.

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