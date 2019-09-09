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09 сентября 2019, 07:47

Минск принимает матч сильнейших легкоатлетов Европы и США

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе "Динамо" сегодня откроется легкоатлетический матч Европа - США. Соревнования стартуют в 19.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - СШАЛукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Глава государства отметил, что в свое время просил руководителя Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ доверить Беларуси проведение этих состязаний.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступит по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро.

Накануне старта атлеты провели тренировки на динамовской арене и отметили, что минский стадион отвечает самым высоким требованиям. Двукратная олимпийская чемпионка по метанию диска хорватка Сандра Перкович сказала, что впервые приехала в Минск и восхищена великолепными условиями, созданными белорусами. Ей понравилось все - отель, еда и отличный удивительный стадион. По ее мнению, это будет особенный матч, в котором европейские и американские атлеты будут стремиться к победе и проверить себя перед главным стартом сезона - чемпионатом мира, который стартует в Дохе 27 сентября.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину американка Бритни Ривз также впечатлена минской ареной и всем антуражем вокруг матча. Она считает, что обе команды очень сильны и трудно сказать, кто выиграет, но все спортсмены постараются проявить свои лучшие качества и порадовать зрителей настоящим спортивным шоу.

Один из белорусских представителей в команде Европы прыгун в высоту Дмитрий Набоков подчеркнул, что перед своими болельщиками он очень хочет показать хороший результат в конкуренции с сильными соперниками. Чемпионка Европы по метанию копья белоруска Татьяна Холодович также готовится выступить на высоком уровне, хотя к пику формы планирует подойти непосредственно к мировому первенству. Она считает, что белорусским любителям спорта очень интересно будет понаблюдать за противостоянием ведущих атлетов Европы и США, ведь в составах команд много триумфаторов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Так что ожидается очень яркое и захватывающее зрелище.

Права на вещание уже приобрели телеканалы "Беларусь 5", Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE (Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV (Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция), NBC (США).-0-

ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа-США прошла на стадионе "Динамо"ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа-США прошла на стадионе "Динамо"
В каждом виде программы выступит по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи - по 4 тыс. евро.

Теги
Европа легкая атлетика соревнования США
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