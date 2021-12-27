Минск принимает международный турнир юных баскетболистов памяти Владимира Рыженкова

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные баскетболисты из четырех стран поспорят за награды 24-го международного турнира памяти Владимира Рыженкова, который сегодня стартует в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек (U-16). В гости к белорусским баскетболистам приехали сверстники из Грузии, России и Азербайджана. В течение трех дней команды проведут однокруговой турнир, по итогам которого определятся чемпионы и призеры. Все игры пройдут на паркете спорткомплекса РГУОР (ул. Филимонова, 51), вход свободный. Победителями предыдущего турнира, состоявшегося в 2019 году, стали юношеские сборные Беларуси. В прошлом году соревнования не состоялись из-за коронавирусных проблем.

Турнир памяти первого министра спорта и туризма и первого президента Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова был учрежден в 1996 году. За свои заслуги Владимир Николаевич был удостоен званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта", "Заслуженный тренер БССР", награжден грамотой Верховного Совета БССР, призом и памятной медалью Международного олимпийского комитета.-0-