Минск принимает семинар ФИБА для молодых баскетбольных арбитров

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался судейский семинар для молодых баскетбольных арбитров. Проект ФИБА-Европа "Her World, Her Rules" для судей-женщин проводится в белорусской столице впервые, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минск приехали представительницы судейского корпуса Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России и Сербии, которые вместе с белорусскими рефери примут участие в теоретических и практических занятиях. В качестве приглашенного лектора на мероприятии выступит глава судейского корпуса ассоциации баскетбола Финляндии, инструктор ФИБА Кати Нюнес. Гостями семинара также будут две женщины-рефери, имеющие международную судейскую категорию ФИБА - белоруски Ирина Конон и Елизавета Фомина, которые в этом сезоне постоянно судят матчи женского Еврокубка.

Отличной практикой для участниц минского семинара станут матчи международного турнира памяти Семена Халипского, в котором принимают команды девушек (U-18) из Беларуси, Латвии, Украины и Молдовы, отметила председатель комиссии женщин ФИБА-Европа, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина. По ее словам, реализация этого проекта стала возможна благодаря тесному сотрудничеству ФИБА-Европа и БФБ. Зная, какое внимание уделяется женскому баскетболу в Беларуси, европейская федерация предложила именно Беларуси стать площадкой для подготовки молодых рефери. Программа "Ее мир, ее правила" направлена не только на работу с юными арбитрами, но и со спортсменками, тренерами и менеджерами.-0-