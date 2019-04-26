Минск принимает семинар пресс-секретарей европейских НОКов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менее чем за два месяца до старта II Европейских игр в Минске собрались специалисты по коммуникациям и взаимодействию со СМИ национальных олимпийских комитетов стран-участниц, европейских и международных федераций по видам спорта из программы Игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

Участие в профильном семинаре принимают представители Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), национальных олимпийских комитетов Беларуси, Великобритании, Дании, Словакии, России, Бельгии, Польши, Италии, Украины, а также Международной федерации пляжного футбола, Европейского союза гимнастики, Международной федерации самбо, Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) и другие.

Приветствуя гостей, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что участники семинара смогут ознакомиться с последней информацией о ходе подготовки к предстоящему спортивному форуму. Во время пребывания в белорусской столице гости побывают на крупных спортивных объектах ("Минск-Арене" и стадионе "Динамо") и смогут убедиться, что они уже сейчас готовы принять соревнования II Европейских игр.

Георгий Катулин

Программой семинара предусмотрен ряд презентаций по функциональным направлениям, которые проведут представители фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года". Среди них презентации, посвященные аккредитации, последним изменениям в спортивной программе, транспортной системе, информационным технологиям, работе волонтеров, организации телевизионных трансляций, работе прессы, маркетингу и многому другому.

После первого пленарного заседания пресс-секретарь, руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов сказал, что подобные мероприятия очень полезны при подготовке мультиспортивных форумов олимпийского масштаба. Важно, что у журналистов есть возможность напрямую пообщаться с организаторами и получить ответы на свои вопросы из первых уст. Он также сообщил, что в июне на Игры в Минск из России приедет большая команда, причем не только спортивная. Будет много представителей СМИ, а также болельщиков, которые будут поддержать российских спортсменов на аренах белорусской столицы.

Константин Выборнов

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня на 12 спортивных объектах. Около 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-

Фото официального сайта Европейских игр