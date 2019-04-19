"Минск" разгромил брестский "Строитель" на старте Кубка Содружества по хоккею на траве

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Минска" победно стартовали в первом туре Х розыгрыша Кубка Содружества по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче, проходившем на поле в минском парке имени Горького, хозяева разгромили соперников из брестского "Строителя" со счетом 5:0. Голевой дубль оформил Тимур Тимашков, еще по голу в активе Евгения Михейчика, Александра Гончарова и Ильи Крищеновича.
Дебютант Кубка Содружества российский клуб "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга одолел в серии послематчевых бросков украинский ОКС-ШВСМ из Винницы. Основное время завершилось вничью - 3:3.
20 апреля
"Строитель" - ОКС-ШВСМ (начало в 13.00), "Минск" - "Динамо-Строитель" (15.00).
21 апреля
"Минск" - ОКС-ШВСМ (12.00), "Строитель" - "Динамо-Строитель" (14.00).
Традиционно Кубок Содружества проводится в два этапа. Второй тур соревнований пройдет 9-11 августа в Бресте и будет посвящен 1000-летию города над Бугом.
Первым обладателем почетного трофея стал брестский "Строитель", затем два года подряд победителем был украинский клуб "Олимпия-Колос" их Винницы. С 2013 по 2017 год первое место занимал российский клуб "Динамо-Электросталь". В прошлом году обладателем Кубка "Минск".
Х Кубок Содружества пройдет при поддержке Европейской федерации хоккея на траве.-0-
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