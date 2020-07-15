"Минск" с уверенной победы начал полуфинальную серию чемпионата Беларуси по хоккею на траве

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб по хоккею на траве "Минск" начал полуфинальную серию чемпионата Беларуси с уверенной победы, обыграв со счетом 10:0 дружину СДЮШОР ХК "Минск"-РЦОП, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на подавляющее преимущество подопечных Сергея Дроздова, открыть счет они смогли на 21-й минуте матча. Отличился Иван Луцевич, в итоге записавший на свой счет голевой дубль. Дважды забросил мяч в ворота и Павел Сидоров. Наиболее результативным хоккеистом встречи стал Владислав Белоусов, который четырежды заставил капитулировать вратаря соперников.

Полуфинальная серия будет сыграна до двух побед. Следующий матч в этой паре пройдет 17 июля.

Брестский "Строитель" встретится на своей территории с ХК "Гомель" 25 июля. Второй матч состоится в Гомеле 27 июля. При необходимости 29 июля пройдет третья игра.

Встречи решающей стадии чемпионата Беларуси - финал и матчи за бронзу - пройдут 1-2 и 5-6, 9 августа.-0-