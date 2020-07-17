"Минск" стал первым финалистом чемпионата Беларуси по хоккею на траве

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружина ХК "Минск" первой обеспечила себе место в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Сергея Дроздова второй раз кряду обыграла соперника по полуфинальной серии - СДЮШОР ХК "Минск"-РЦОП. На сей раз матч завершился со счетом 6:1.

Судьба матча фактически была решена уже к экватору поединка. На 12-й минуте счет открыл Дмитрий Луппа. Павел Сидоров удвоил преимущество своей дружины, а Александр Гончаров стал автором третьего взятия ворот. Владислав Кочкин, второй раз отличившийся Александр Гончаров и Владислав Белоусов довели счет до крупного. Единственный мяч своей команды в ворота более опытных оппонентов забросил игрок СДЮШОР ХК "Минск"-РЦОП Максим Романюк.

Первая игра серии завершилась победой ХК "Минск" со счетом 10:0. Наиболее результативным хоккеистом той встречи стал Владислав Белоусов, который четырежды заставил капитулировать вратаря соперников.

Соперник минчан по финалу станет известен в противоборстве брестского "Строителя" и ХК "Гомель". Первый поединок в серии до двух побед состоится 25 июля в городе над Бугом. Второй матч пройдет в Гомеле 27 июля. При необходимости 29 июля будет третья игра.

Встречи решающей стадии чемпионата Беларуси - финал и матчи за бронзу - пройдут 1-2 и 5-6, 9 августа.-0-