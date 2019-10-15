"Минск" укрепил позиции в чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб "Минск" занимает первое место после четырех туров чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В активе минчан семь побед и одна ничья. На счету столичного клуба 22 очка. Вторую строку рейтинга занимает брестский "Строитель", который оказался сильнее своих оппонентов в шести встречах, проиграл один матч и свел вничью один поединок. Всего у "Строителя" 19 баллов. На третьей позиции расположился "Гомель" (12 очков).

Последние матчи чемпионата Беларуси пройдут 19-20 октября. СДЮШОР ХК "Минск" попробует одолеть "Гомель".-0-