"Минск" укрепил преимущество над "Строителем" в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минск" укрепил преимущество над брестским "Строителем" в финальной серии матчей чемпионата Беларуси по хоккею на траве. Столичная дружина победила (3:1) и повела со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане, потерпевшие поражение накануне, были полны решимости взять реванш у столичных оппонентов и повели атаки на ворота хозяев площадки в парке Горького. Минчане сначала грамотно отбивались, но на 19-й минуте Евгений Степанец мастерски завершил старания партнеров по команде, открыв счет в матче. Хоккеисты "Минска" смогли перестроить рисунок игры и не только сравнять счет, но и выйти вперед. Голевой дубль оформил Владислав Белоусов. Желая выровнять ситуацию, брестчане попытались перехватить инициативу, но больше результативных атак с их стороны зрители не увидели. Более того, за минуту до финального свистка Иван Лях укрепил преимущество минчан, установив окончательный счет - 3:1.

Ответные поединки серии до трех побед намечены на 5-6 августа в Бресте. Если по их итогам не станет известен обладатель золотых наград чемпионата страны, судьба медалей высшей пробы решится поединком в столице 8 августа.-0-

Фото Сергея Шелега