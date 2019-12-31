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31 декабря 2019, 07:32

Минск в 16-й раз примет Рождественский турнир любителей хоккея

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый спортивный год в Беларуси 16-й раз подряд откроет Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Все матчи пройдут с 3 по 7 января 2020 года на льду минской "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях примут участие 12 команд, разделенных на первом этапе на четыре группы: А - Беларусь, сборная Международной федерации хоккея (IIHF), США; В - Китай, ОАЭ, сборная Балкан; С - Украина, Швейцария, Финляндия; D - cборная Балтии, Германия, Россия. После финиша группового раунда 6 января пройдут полуфиналы, а 7 января состоятся поединки за главный приз и бронзу.

Впервые в истории турнира выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства перечислят в ГУО "Мозырский детский дом". Его воспитанники получат возможность посещать турнир. Цена билетов на вечерние матчи Рождественского турнира, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены" - Br5. На все остальные матчи вход свободный. Кроме того, участники соревнований во время акции "Рождественская традиция" посетят воспитанников четырех детских домов семейного типа Фрунзенского района белорусской столицы. Этим детским домам уже оказана материальная помощь на сумму Br32 тыс. от Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в активе хоккейной команды Президента Беларуси, которая 12 раз становилась триумфатором соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

По традиции, параллельно с матчами Рождественского турнира на малой площадке "Чижовка-Арены" пройдут решающие поединки финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в старшей возрастной группе. Представители команд - участниц Рождественского турнира 6 января проведут мастер-класс для финалистов "Золотой шайбы".-0-

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