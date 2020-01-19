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19 января 2020, 09:40

Минск в 16-й раз принимает футбольный Кубок развития

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в минском Футбольном манеже стартует очередной розыгрыш Кубка развития, в котором выступят юношеские сборные (U-17) из восьми стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские футболисты готовились к турниру с 12 января. Под руководством главного тренера Андрея Скоробогатько тренировались 23 игрока:

вратари - Андрей Кудравец (БАТЭ, Борисов), Тимофей Юрасов ("Динамо", Минск), Андрей Игнатович (РГУОР, Минск);

защитники - Артем Бруй, Максим Касараб (оба - "Минск"), Владислав Беляев, Егор Пархоменко (оба - РГУОР, Минск), Даниил Мартынович, Роман Марчук, Виталий Урбанович (все - "Динамо", Брест), Егор Осипов (БАТЭ, Борисов);

полузащитники - Арсений Мигдаленок, Юлий Кузнецов, Кирилл Зинович (все - "Минск"), Дмитрий Нижник (РГУОР, Минск), Иван Михнюк, Кирилл Черноок, Илья Москаленчик (все - "Динамо", Брест), Артем Журко (РЦОР-БГУ, Минск);

нападающие - Максим Кунский (РЦОР-БГУ, Минск), Дмитрий Латыхов ("Динамо", Минск), Егор Шедько (РГУОР, Минск), Артур Кузьмич ("Минск").

Сегодня белорусы в стартовом матче предварительной группы А встретятся со сверстниками из Узбекистана (начало в 18.00). Во вторник, 21 января, состоится игра с командой Финляндии (18.30), а 23 января - матч со сборной Бельгии (18.30).

В квартете В выступят футболисты Грузии, Исландии, Израиля и Таджикистана. После завершения группового этапа 25 января состоятся стыковые поединки за итоговые места. Вход на все матчи свободный.

В этом году розыгрыш Кубка развития в Минске пройдет уже в 16-й раз. Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019 годы), а еще четыре раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Для белорусской команды турнир станет важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции подопечные Андрея Скоробогатько поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.-0-

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