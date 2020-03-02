Минск в 2021 году впервые примет Конгресс УЕФА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году Минск впервые примет заседание Конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое решение принято сегодня на исполкоме УЕФА в Амстердаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Также на заседании были утверждены регламенты европейских клубных турниров на ближайшие сезоны.

Завтра в Амстердаме пройдет 44-й Конгресс УЕФА, в котором примут участие руководители всех 55 национальных ассоциаций, входящих в союз. Беларусь представляют председатель АБФФ Владимир Базанов, его первый заместитель Юрий Вергейчик и генеральный секретарь Сергей Жардецкий.

Конгресс УЕФА - высший орган европейского футбольного союза, который отвечает за рассмотрение множества вопросов, в том числе за выборы президента и исполнительного комитета УЕФА. Конгресс проходит каждый год в одной из стран, входящих в УЕФА.-0-