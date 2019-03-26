Минск впервые примет "Финал четырех" гандбольной Балтийской лиги

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск впервые станет хозяином решающего этапа гандбольной Балтийской лиги. "Финал четырех" пройдет 20-21 апреля на площадке дворца спорта "Уручье", сообщили БЕЛТА в пресс-службе гандбольного клуба СКА-Минск.

В первый день соревнований пройдут два полуфинала: минские армейцы встретятся с действующим победителем этого турнира финским "Риихимяки", а литовский "Драгунас" из Клайпеды сыграет с украинским ЗТР. Победители поединков разыграют главный приз, проигравшие поспорят за бронзу.

Гандболисты минского СКА трижды выигрывали Балтийскую лигу (2013, 2014, 2015), один раз были обладателями серебра (2016) и дважды - бронзы (2017, 2018). В прошлом сезоне минчане в матче за 3-е место обыграли ЗТР со счетом 40:37. В решающем поединке за золото "Риихимяки" нанес поражение эстонской "Пыльве" - 26:23.-0-