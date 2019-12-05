Минск впервые примет "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск впервые примет главный этап Лиги чемпионов по мини-футболу - "Финал четырех". Такое решение принято на совещании в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В конце апреля 2020 года за приз главного континентального клубного турнира по мини-футболу в белорусской столице поспорят два испанских клуба "Барселона" и "Мурсия", а также два представителя России - "Тюмень" и московский КПРФ.
Турнир пройдет на площадке "Минск-Арены": полуфиналы состоятся 22 или 23 апреля, решающий поединок - 24 или 25 апреля.
На проведение "Финала четырех" претендовали также Мурсия, Москва и Вильнюс, но предпочтение было отдано Минску. В нынешнем сезоне белорусская столица (дворец спорта "Уручье") принимала матчи основного и элитного раунда ЛЧ по мини-футболу и отлично справилась с их организацией.-0-