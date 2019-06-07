Минск впервые примет конференцию УЕФА по массовому футболу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более двухсот футбольных специалистов со всего мира примут участие в конференции УЕФА по массовому футболу, которая пройдет с 10 по 14 июня в Минске. Белорусская столица впервые будет принимать столь масштабное мероприятие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Среди многочисленных гостей 12-й конференции по массовому футболу будут представители 55 стран - членов УЕФА, а также сотрудники ФИФА. Ожидается, что в Минск приедет легендарный испанский форвард Рауль, который долгие годы успешно выступал в составе мадридского "Реала" и национальной сборной Испании. В качестве трех основных тем конференции - развитие школьного футбола, развитие клубов детско-юношеского и массового футбола, развитие тренерского образования.

За последние три года АБФФ значительно усилила внимание и кардинально поменяла подходы к развитию массового футбола. Сейчас акцент делается на долгосрочные комплексные проекты во всех регионах Беларуси. В техническом департаменте футбольной федерации создан отдел массового футбола, в который входят три штатных сотрудника, семь региональных менеджеров, четыре менеджера проектов. Благодаря активной работе в сфере массового футбола за последние годы АБФФ получила дополнительную финансовую и техническую помощь со стороны УЕФА, что позволило запустить ряд стратегически важных долгосрочных проектов.-0-