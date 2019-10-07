"Минск" выбыл из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Минска" выбыли из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игры проводились 4-6 октября в Барселоне. В первом матче престижных соревнований белорусские спортсмены проиграли действующему чемпиону Европейской хоккейной лиги нидерландскому "Кампонгу" - 1:8. Единственный гол забил Александр Гончаров.

В следующем поединке минчане уступили австрийскому "Арминену" - 1:3. На последней минуте отличился белорус Дмитрий Луппа.

Хоккеисты "Минска" сыграют в высшем дивизионе Кубка клубных команд по индорхоккею 14-16 февраля 2020 года в Познани. Участие в турнире примут восемь сильнейших клубов Старого Света.-0-