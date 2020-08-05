"Минск" выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб "Минск" завоевал золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. Команда Сергея Дроздова добилась убедительной виктории над брестским "Строителем" - 5:0. Таким образом, счет в финальной серии до трех побед стал 3:0 в пользу столичной дружины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что матч проходил в Бресте, ситуацию на площадке контролировала минская команда. Счет открыл Илья Крысюк. Удвоил преимущество столичных хоккеистов Александр Гончаров. Затем настало время бенефиса Ивана Ляха, забросившего дважды. Окончательный счет матча установил Павел Сидоров.

Брестчане, не согласные с ролью второй команды чемпионата Беларуси, пытались найти путь к воротам гостей в острых контратаках, но тщетно. Счет до финального свистка так и не изменился.

Тем временем в споре за бронзу события развиваются более драматично. Дважды уступив "Гомелю" 0:2 и 0:3 в гостях, столичная дружина СДЮШОР ХК Минск-РЦОП извлекла пользу из поединка на домашней площадке. Основное время противоборства завершилось вничью 3:3, а в серии буллитов точнее были хозяева. Итоговый счет в их пользу - 7:4.-0-