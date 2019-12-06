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06 декабря 2019, 07:28

Минская "Юность" обыграла солигорский "Шахтер" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли солигорский "Шахтер" в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане начали противостояние с коротких атак. Солигорчане пытались навязать свою игру, действуя агрессивно и пресекая выпады соперников. Тем не менее, счет на 18-й минуте матча открыл форвард "Юности" Денис Цыганов, который удачно реализовал большинство и забил гол в ворота Максима Малютина.

Через полторы минуты после перерыва укрепил преимущество гостей защитник Евгений Ногачев - 2:0. "Шахтер" мобилизовался и ринулся в атаку, пытаясь сравнять счет. Частично осуществить задуманное получилось у нападающего хозяев Владислава Бойко, который на 24-й минуте игры уменьшил отставание своей команды. До конца двадцатиминутки цифры на табло не изменились.

В третьем периоде "Юность" грамотно оборонялась, не позволяя оппонентам огорчить своего голкипера. Минчане смогли сохранить перевес в одну шайбу до финальной сирены.

В других матчах чемпионата Беларуси "Динамо-Молодечно" в овертайме выиграло у гродненского "Немана" со счетом 5:4 (3:2, 0:2, 1:0, 1:0). Жлобинский "Металлург" оказался сильнее "Гомеля" - 5:2 (1:0, 4:1, 0:1).-0-

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