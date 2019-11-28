Минская "Юность" разгромила "Гомель" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли "Гомель" в домашнем матче чемпионата Беларуси со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева ледовой площадки с начала матча активно атаковали соперников. Минчане нагружали бросками голкипера "рысей" Андрея Грищенко, который по большей части справлялся с напором оппонентов. Но на 11-й минуте противостояния форварду "Юности" Сергею Дрозду удалось открыть счет.

С началом второго периода картина повторилась. Минчане продолжали удерживать инициативу. На 23-й минуте матча увеличил преимущество своей команды защитник Вадим Щечин - 2:0. Гости пытались отыграться, но безуспешно.

Третья двадцатиминутка началась динамично. Нападающий "красно-синих" Станислав Лопачук записал на свой счет шайбу спустя 33 секунды с начала периода. Его вскоре поддержали партнеры по команде Максим Парфеевец и Андрей Павленко - 5:0. Минчане не оставили хоккеистам "Гомеля" никаких шансов на победу. Гости так и не смогли забросить ни одной шайбы в ворота соперников.

На первой позиции в чемпионате Беларуси в экстралиге А находится гродненский "Неман". На счету команды 60 очков в 28 играх. Минская "Юность" отстает от лидера всего на 2 балла после 28 матчей. Замыкает тройку сильнейших солигорский "Шахтер" - 49 очков в 28 играх.-0-