Минская "Юность" уступила по буллитам "Шахтеру", потерпев второе домашнее поражение подряд в чемпионате Беларуси

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Юность" потерпела второе поражение кряду в матчах чемпионата Беларуси, уступив в принципиальной встрече солигорскому "Шахтеру" в серии буллитов со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:3 - бул.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После пощечины от динамовцев из Молодечно, испортивших дебют на тренерском мостике минчан Александру Макрицкому, игроки "Юности" горели желанием реабилитироваться в матче с соперниками из Солигорска. С первых минут встречи хозяева осадили ворота гостей и после одной из атак едва не добились своего (после просмотра повтора гол засчитан не был). "Юность" продолжала атаки на ворота гостей, обладая небольшим территориальным преимуществом, но в итоге счет открыли их соперники. Защитник "горняков" Сергей Боголейша на 7-й минуте второго периода воспользовался филигранным пасом на пятачок от Романа Крикуненко, обыгравшего соперника возле чужих ворот. После этого команды ускорили игру, опасные моменты постоянно возникали то у одних, то у других ворот, немало было и удалений, однако счет до второго перерыва не изменился.

В заключительной трети матча "Юность" долгое время не могла найти пути к воротам гостей. Более того, "Шахтер" порой был куда ближе ко второму взятию ворот. Но минчане собрались с силами и смогли добиться желаемого. За семь минут до конца основного времени матча Евгений Ногачев восстановил равновесие в счете. После этого команды предпочли не рисковать, играя практически без бросков по воротам. За минуту с небольшим хоккеисты "Юности" могли дважды решить исход встречи в свою пользу, но Дмитрий Желнеровский не сумел попасть в ворота с добивания. Тренер минчан Александр Макрицкий взял тайм-аут на последних секундах периода, но овертайма команды не избежали. Дополнительное время прошло в интересной борьбе, но судьбу встречи решили буллиты. Победу "Шахтеру" в серии послематчевых бросков принесли Евгений Дадонов, Александр Жидких и Андрей Феклистов.

Сегодня также прошли другие встречи чемпионата Беларуси. Гродненский "Неман" разгромил в гостях жлобинский "Металлург" со счетом 4:0 благодаря голам Тимо Хильтунена, Виктора Туркина, Йоонаса Хурри и Артема Левши. "Гомель" на домашней арене уверенно разобрался с "Лидой" (4:1), которая до сих пор не познала радости победы в нынешнем чемпионате. Неуступчивые хоккеисты "Могилева" нанесли чувствительный удар по амбициям лидеров чемпионата хоккеистам "Динамо-Молодечно", сокрушив их на родном льду со счетом 4:0.-0-