Минская "Столица" и гомельский ВРЗ вышли в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После третьих поединков полуфинальных серий определись участники медальных матчей ХХХ чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым финалистом стала минская "Столица", обыгравшая в решающем матче оршанский "Витэн" на его площадке со счетом 5:2. В первой встрече оршанцы победили у себя дома 4:3, а во второй игре минчане взяли реванш на своей арене, вырвав победу в овертайме с результатом 2:1.

В гомельском полуфинальном дерби спортсмены ВРЗ сначала уступили землякам из клуба "БЧ" с минимальным счетом 0:1, а затем выиграли дважды - 5:2 и 3:1.

Таким образом, в финальной серии за золотые медали (до трех побед) юбилейного первенства встретятся "Столица" и ВРЗ. Первый поединок пройдет 6 июня в Гомеле, 10 июня команды встретятся в Минске, 14 июня - снова в Гомеле. Затем, если понадобится, встречи пройдут 18 июня в Минске и 22 июня в Гомеле.

Серия за бронзу продлится до двух викторий - 5 июня "Витэн" примет "БЧ" на своей площадке, 9 июня состоится встреча в Гомеле, а если после двух игр счет в серии будет равным, то решающий поединок пройдет 13 июня в Орше.

В прошлом сезоне чемпионом Беларуси стал "Лидсельмаш", одолевший в серии за золото ВРЗ. Обладателями бронзовых наград стали спортсмены "Столицы", переигравшие "Витэн".

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который 6 раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" 4 золота, по 3 титула у "Витэна" и столичных клубов "Менск" и МАПИД, дважды золото завоевывали "Столица" и минский "Симург".-0-