Минская "Столица" победила "Охрану-Динамо" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Столица" одержала десятую победу в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке 15-го тура "столичники" обыграли на своей площадке минскую "Охрану-Динамо" со счетом 4:3. За 12 минут до финальной сирены действующие чемпионы страны уступали 1:3, но затем сумели не только отыграться, но и вырвать победу.

Лидер первенства оршанский "Витэн" уверенно переиграл в гостях спортсменов "Минска" с результатом 6:2. Идущий вторым гомельский БЧ одолел на выезде гродненский клуб "УВД-Динамо" со счетом 1:0. Еще одна гомельская команда ВРЗ переиграла у себя дома гостей из "Борисова-900" - 3:0.

С таким же результатом столичный "Дорожник" победил минское "Динамо-БНТУ". Первую викторию в сезоне одержал "Щучин", одолевший на своей площадке светлогорский ЦКК - 3:2.

Положение в группе лидеров после 15 туров: "Витэн" - 36 очков, БЧ - 35, "Столица" - 32, ВРЗ - 31, "Дорожник" - 30.-0-