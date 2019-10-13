Минская "Столица" примет участие в Балтийской футзальной лиге

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы обнародовали игровое расписание Балтийской футзальной лиги (БФЛ), в которую вошли 8 команд (в том числе и минская "Столица") из пяти стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители Беларуси проведут три домашние встречи: с литовским "Гаргждай Прагомос" (2 ноября), петербургским "АЖИО" (14 декабря) и с латвийским "Резекне" (17 января).

На выезде минчане сыграют с латвийской командой "Петров" (15 февраля), эстонской - "Нарва Юнайтед" (14 марта) и литовской - "Витис" (11 апреля). Игры заключительного тура пройдут в Таллине. -0-