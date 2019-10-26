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26 октября 2019, 15:18

Минское "Динамо" сыграло вничью с "Энергетиком-БГУ" в чемпионате Беларуси

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Футболисты "Немана" и "Минска" откроют программу 26-го тура чемпионата Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" не удержали победу в матче с "Энергетиком-БГУ", завершив его вничью - 3:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на 5-й минуте игры динамовцы пропустили мяч после удара лучшего снайпера первенства Ильи Шкурина. Вскоре Дмитрий Билоног и Филипп Иванов вывели "Динамо" вперед, но на 25-й минуте Илья Шкурин сделал счет равным - 2:2.

На исходе часа игрового времени хорватский полузащитник Нино Галович вновь вывел динамовцев в лидеры, но удержать викторию им не удалось - на 85-й минуте "студенты" получили право на пенальти, который реализовал Илья Шкурин, оформивший хет-трик. Теперь на его лицевом счету стало 17 мячей, и он уверенно возглавляет бомбардирскую гонку.

Накануне, в первом поединке 26-го тура футболисты гродненского "Немана" одолели на своем поле гостей из "Минска" со счетом 1:0. Единственный гол в этой встречи был забит на 5-й минуте, когда сербский защитник минчан Алекса Видич отправил мяч в свои ворота.

"Неман" на своем поле победил "Минск" в 26-м туре чемпионата Беларуси по футболу"Неман" на своем поле победил "Минск" в 26-м туре чемпионата Беларуси по футболу
Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте, когда сербский защитник минчан Алекса Видич отправил мяч в свои ворота.

Лидер национального первенства брестское "Динамо" сыграет сегодня в гостях у "Гомеля". Футболисты "Слуцка" принимают мозырскую "Славию", "Ислочь" встретится с могилевским клубом "Дняпро".

Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный "Шахтер" примет борисовский БАТЭ. Обе команды являются преследователями брестских динамовцев, и проигравший почти наверняка потеряет шанс поспорить за золото. Также в воскресенье футболисты "Витебска" примут на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 64 очка (25 матчей), БАТЭ - 57 (24), "Шахтер" - 54 (24), "Динамо" (Минск) - 46 (25), "Ислочь" - 41 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского "Торпедо", "Гомель" - 20 очков (25), "Энергетик-БГУ" - 23 (26) и "Дняпро" - 23 (24).-0-

Фото Сергея Шелега

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БАТЭ ФК Динамо-Минск ФК Шахтер футбол чемпионат Беларуси
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