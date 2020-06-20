Минские "Динамо" и "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" сыграли вничью 0:0 с "Энергетиком-БГУ" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле динамовской арены хозяева имели несколько хороших возможностей забить гол, но не использовали их. После перерыва игра была равной, у игроков обеих команд были шансы отличиться, но зрители так и не увидели забитых мячей.

Результаты других матчей: "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - "Смолевичи" - 2:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:2, "Динамо" (Брест) - "Городея" - 3:1.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной "Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье "Витебск" у себя дома встретится с "Минском", а в Солигроске "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 27 очков (13 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 23, (14), "Энергетик-БГУ" - 23 (14), "Ислочь" - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (14), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-