Минские динамовцы сыграют с "Лудогорцем" в Юношеской лиге УЕФА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда очередного розыгрыша Юношеской лиги (аналог Лиги чемпионов), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом сезоне Беларусь представят футболисты юниорской команды минского "Динамо" (U-19, которые в 1/32 финала встретятся со сверстниками из болгарского "Лудогорца" из Разграда. Игра пройдет на поле динамовцев 2 или 3 марта. В прошлом сезоне представитель Беларуси ФК "Минск" выступил неудачно, дважды проиграв в первом раунде английскому "Дерби Каунти" - 0:2 и 2:7.

В нынешнем сезоне из-за пандемии коронавируса турнир проводится по измененному формату - на каждой стадии соперники будут проводить только один поединок. Встречи 1/16 финала пройдут 6-7 апреля, 1/8 финала - 20-21 апреля, четвертьфиналы намечены на 4-5 мая, полуфиналы - на 17 мая, финальный поединок восьмого по счету розыгрыша Юношеской лиги УЕФА состоится 20 мая в Ньоне.

В прошлом сезоне победителем этого турнира впервые стал испанский "Реал" из Мадрида, одолевший в финале португальскую "Бенфику" из Лиссабона со счетом 3:2. По два раза его победителями становились английский "Челси" из Лондона (2015, 2016) и испанская "Барселона" (2014, 2018), по разу - австрийский "Зальцбург" (2017) и португальский "Порту" (2019).-0-